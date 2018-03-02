«Нафтогаз Украины» потребовал от «Газпрома» компенсацию за переплату в 34 %

16:21 | 5.03.2018

НАК «Нафтогаз Украины» требует от российского «Газпрома» компенсации за переплату в 34 % при экстренной закупке газа в Европе в марте, сообщил главный коммерческий директор компании Юрий Витренко, передает «Интерфакс». «По оперативным данным, средневзвешенная цена газа от европейских поставщиков в марте этого года превысила цену газа от «Газпрома» (после ее снижения согласно решению Стокгольмского арбитража) на 33,9 %. Вся эта переплата будет выставлена «Газпрому» для компенсации», — написал он.



Ранее Витренко заявил, что стоимость купленного в Европе газа выше, чем у «Газпрома», в четыре раза. Он также заявил, что Украина смогла «слезть с газовой иглы России», сообщает polit.ru.