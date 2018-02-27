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Рубрика: Россия и мир


17:20 | 2.03.2018

Меркель и Трампа обеспокоили заявления Путина о разработке новых видов вооружений

Президент США Трамп и канцлер Германии Меркель во время телефонного разговора обсудили послание Путина Федеральному собранию. Как пояснил официальный представитель кабмина ФРГ Зайберт, стороны обеспокоены заявлениями о разработке нового вида вооружений, передает life.ru.

«Канцлер Германии и президент США обеспокоены высказываниями российского президента Путина о разработках в области оружейных систем и их негативным влиянием на работу международного сообщества в сфере контроля над вооружениями», — говорится в сообщении Зайберта.

Как напоминает kp.ru, 1 марта Путин выступил с ежегодным посланием Федеральному собранию. В частности, в ходе своего выступления он рассказал о новейшем оружии, поступившем в распоряжение РФ.

© «Вечерние Ведомости»



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