Певица Анастасия Приходько призвала «маркировать» украинских артистов, выступающих в РФ

17:11 | 2.03.2018

Украинская певица Анастасия Приходько призвала «маркировать» артистов, гастролировавших в России. Для этого она предложила выводить на телеэкран соответствующие подписи. Ее слова приводит «Главред».



В интервью она призвала на границе записывать видео с украинскими артистами, возвращающимися из России. При этом в роликах они должны называть себя «предателями», считает Приходько. Свои обвинения в адрес соотечественников певица аргументировала тем, что якобы между РФ и Украиной в настоящее время идет война, сообщает riafan.ru.



Певица также добавила, что заниматься артистами, выступающими в России, должны власти на высоком уровне.