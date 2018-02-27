Пятьсот богатейших людей мира потеряли 128 миллиардов долларов за три дня

17:07 | 2.03.2018

Пятьсот богатейших людей мира с 26 по 28 февраля потеряли в общей сложности $128 млрд на фоне падения фондовых рынков США. Так, по данным агентства Bloomberg, самые большие убытки понесли глава Berkshire Hathaway Уоррен Баффет и основатель Facebook Марк Цукерберг. Оба миллиардера потеряли по $3,7 млрд.



Гендиректор компании Alphabet Ларри Пейдж и один из создателей Google Сергей Брин потеряли примерно по три миллиарда долларов, а владелец Zara Амансио Ортега — 2,5 миллиарда.



Индекс Dow Jones 1 марта упал на 420,2 пункта, до отметки 24608. Это произошло после того, как президент США Дональд Трамп объявил, что подпишет на следующей неделе директиву о введении новых тарифов на импорт стали и алюминия, напоминает lenta.ru.