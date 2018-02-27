Кадыров предложил назвать новую российскую крылатую ракету «Пальмира»

17:04 | 2.03.2018

Глава Чечни Кадыров в своем Telegram-канале предложил собственное название для крылатой ракеты, продемонстрированной во время послания Путина Федеральному собранию. Кадыров предлагает назвать ракету в честь погибших в Сирии российских летчиков — «Пальмира».



По его словам, ракету нужно назвать в честь летчика, Героя России Романа Филиппова, который произвел подрыв гранаты, когда его окружили боевики, в честь лейтенанта Александра Прохоренко, также окруженного террористами, и в честь подполковника Олега Пешкова, самолет которого был сбит, сообщает iz.ru.



Как напоминают «Ведомости», 1 марта в послании Федеральному собранию Путин рассказал о новейшем российском вооружении. Название для него Путин предложил выбрать по итогам сбора предложений на сайте Минобороны.