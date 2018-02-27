Госдеп США одобрил продажу Украине противотанковых комплексов Javelin на $47 млн

16:37 | 2.03.2018

Госдепартамент США одобрил продажу Украине 37 противотанковых комплексов Javelin и 210 ракет к ним на $47 млн, передает РИА «Новости» со ссылкой на заявление Пентагона. Уведомление о разрешении этой сделки направлено в конгресс.



Как сообщили в Пентагоне, комплексы помогут Украине защитить суверенитет и территориальную целостность, что отвечает интересам США. Помимо этого, в документе подчеркивается, что предполагаемая сделка не изменит базовый военный баланс в регионе.