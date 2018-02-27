Роспотребнадзор предупредил граждан РФ о второй волне птичьего гриппа в мире

16:31 | 2.03.2018

Роспотребнадзор предупредил россиян о второй волне птичьего гриппа в мире. Об этом говорится на сайте ведомства. Причиной тому «осложнение циркуляции различных подтипов вируса», что, как считают специалисты, усложняет контроль за распространением заболевания и ликвидацию вспышек пандемии. Заболевание уже уничтожило 120 миллионов голов птицы.



«По данным Всемирной организации здоровья животных (OIE) от 25 января 2018 года отмечено, что с 2013 года наблюдается вторая панэпизоотическая волна гриппа птиц. В январе 2018 года восемь стран (Афганистан, Камбоджа, Тайвань, Ирак, Япония, Южная Корея, Саудовская Аравия и Южная Африка) и два континента (Африка и Азия) были поражены вспышками среди домашней птицы», — говорится в сообщении.