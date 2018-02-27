Рубрика: Россия и мир
16:31 | 2.03.2018
Роспотребнадзор предупредил граждан РФ о второй волне птичьего гриппа в мире
«По данным Всемирной организации здоровья животных (OIE) от 25 января 2018 года отмечено, что с 2013 года наблюдается вторая панэпизоотическая волна гриппа птиц. В январе 2018 года восемь стран (Афганистан, Камбоджа, Тайвань, Ирак, Япония, Южная Корея, Саудовская Аравия и Южная Африка) и два континента (Африка и Азия) были поражены вспышками среди домашней птицы», — говорится в сообщении.
© «Вечерние Ведомости»
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