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Рубрика: Россия и мир


16:25 | 2.03.2018

Песков заявил, что Россия не намерена втягиваться в гонку вооружений

По словам пресс-секретаря Путина Пескова, представленные в ходе послания главы государства Федеральному собранию новые виды вооружений не нарушают существующего стратегического паритета, передает РИА «Новости».

Пескова заявил, что представленные Путиным новые виды вооружения никоим образом нельзя считать началом гонки вооружения, поскольку это ответ на действия американской стороны.

«У другой стороны также есть вооружения, от которых не способна защититься Россия, в этом и паритет. Это и является залогом того, что оружие не будет применяться», — сказал пресс-секретарь президента.

© «Вечерние Ведомости»



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