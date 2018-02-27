Рубрика: Россия и мир
16:25 | 2.03.2018
Песков заявил, что Россия не намерена втягиваться в гонку вооружений
Пескова заявил, что представленные Путиным новые виды вооружения никоим образом нельзя считать началом гонки вооружения, поскольку это ответ на действия американской стороны.
«У другой стороны также есть вооружения, от которых не способна защититься Россия, в этом и паритет. Это и является залогом того, что оружие не будет применяться», — сказал пресс-секретарь президента.
© «Вечерние Ведомости»
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