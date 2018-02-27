США планируют провести испытания гиперзвукового оружия в 2019 году

16:22 | 2.03.2018

США планируют провести многочисленные испытания своего гиперзвукового оружия в 2019 году. Об этом заявил директор Управления перспективных исследовательских программ Пентагона (ДАРПА) Стивен Уокер. «Мы собираемся начать проводить испытания этих систем в 2019 году. Вы увидите много летных испытаний», — заявил он.



Уокер отметил, что разработкой гиперзвукового оружия уже несколько лет занимается его управление совместно с ВВС, НАСА, сухопутными силами и ВМС. По его словам, эта задача стоит в приоритете.