Власти Украины до 7 марта ввели ограничение на потребление газа в стране

16:18 | 2.03.2018

Министр энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик сообщил о введении в стране национального плана действий по ограничению потребления природного газа. По его словам, план будет действовать ближайшие пять суток — до 6 марта включительно.



Из-за дефицита газа генерирующие компании страны будут переведены на использование мазута. Благодаря этому удастся в сутки экономить 15–20 млн кубических метров газа.



«Во-вторых, мы поручили полностью остановить работу в дошкольных учебных заведениях, школах и высших учебных заведениях сроком до 6 марта. При этом [поручено] пересмотреть, чтобы температурный режим в этих заведениях был в минимально допустимых нормах», — подчеркнул Насалик.