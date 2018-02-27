ЦБ РФ отозвал лицензию у махачкалинского банка «Алжан»

14:24 | 2.03.2018

Центробанк РФ с 2 марта отозвал лицензию на осуществление банковских операций у махачкалинского банка «Алжан».



«Осуществленные банком во второй половине февраля текущего года крупные сделки привели к потере ликвидности и неспособности банка своевременно исполнять обязательства перед кредиторами, что повлекло угрозу банкротства кредитной организации», — говорится в опубликованном сообщении.



Банк не является участником системы страхования вкладов. Согласно данным регулятора, на 1 марта кредитная организация занимала 517-е место в банковской системе по величине активов, отмечает РБК.