Лукашенко пообещал ответить на запрет поставок белорусского молока в РФ

16:27 | 1.03.2018

Белоруссия собирается принимать меры в ответ на введение Россией запрета на ввоз белорусских молочных продуктов, заявил Лукашенко, сообщает «БелТА». «Хочу сказать, что без ответа такие вещи не останутся. Мы просто терпеть это не будем», — сказал Лукашенко. По его словам, ситуация связана с тем, что в Россию «завезли из Новой Зеландии или откуда-то сухое молоко», которое реализуют по высоким ценам.



22 февраля Россия установила временные ограничения на ввоз молочной продукции из Белоруссии. Введение запрета запланировано на 6 марта, отмечает russian.rt.com.