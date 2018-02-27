Путин представил перспективный стратегический ракетный комплекс «Авангард»

16:18 | 1.03.2018

В России успешно проведены испытания перспективного стратегического ракетного комплекса с принципиально новым боевым оснащением - планирующим крылатым блоком, который получил название «Авангард», сообщил Путин. «Настоящим технологическим прорывом является создание перспективного ракетного комплекса стратегического назначения с принципиально новым боевым оснащением — планирующим крылатым блоком, испытания которого также успешно завершены», — сказал Путин, выступая с посланием Федеральному собранию.



Путин также сообщил, что долгое время Россия пыталась говорить Западу о приближении НАТО к своим границам, но там не хотели слушать. «Вот пусть послушают сейчас», - сказал он, передает MK.ru.