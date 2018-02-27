Аэропорт Женевы закрыли из-за низкой температуры и сильных снегопадов

16:02 | 1.03.2018

Низкая температура и сильные снегопады привели к временному закрытию аэропорта Женевы в Швейцарии. Об этом сообщает пресс-служба транспортного учреждения. Пассажирам рекомендуется уточнять время отправления и прибытия рейсов у авиакомпаний и не приезжать в аэропорт.



Накануне в Женеве начался сильный снегопад, за ночь, по состоянию на 6:30 по местному времени, выпало уже около 3 см осадков. Улицы города засыпаны снегом, наблюдается затрудненное движение транспорта, сообщает RT.