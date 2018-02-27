Путин заявил, что необходимо снизить среднюю ставку ипотечного кредитования в России до 7 %

15:58 | 1.03.2018

Путин, обращаясь с посланием к Федеральному собранию, заявил, что необходимо снизить среднюю ставку ипотечного кредитования в России до 7 %, передает РБК. «Необходимо снизить ставку по ипотеке до 7–8 % и строить 120 млн кв. метров жилья в год», — сказал глава государства. Путин отметил, что при этом в каждом конкретном случае условия ипотеки — индивидуальные.