«Нафтогаз» расценил отказ «Газпрома» от возобновления поставок газа как нарушение договора

15:50 | 1.03.2018

«Нафтогаз Украины» заявил, что расценивает отказ «Газпрома» от возобновления поставок газа на Украину как невыполнение решения Стокгольмского арбитража и намерен требовать от российской компании компенсации убытков, передает РИА «Новости».



«Нас удивляет позиция «Газпрома». Компания выставила счет в рамках договора, измененного арбитражем, счет был оплачен. Мы расцениваем отказ «Газпрома» от поставки как нарушение договора и невыполнение решения арбитража. Мы покупаем газ потому, что исполняем решение арбитража», - сказал глава НАК Андрей Коболев.



Ранее в четверг зампред правления «Газпрома» Александр Медведев заявил, что поставки газа на Украину с 1 марта решено не возобновлять из-за отсутствия одобренного обеими компаниями допсоглашения, отмечает РБК.