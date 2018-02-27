42-летнюю россиянку Викторию Насырову обвинили в США в покушении на убийство

15:46 | 1.03.2018

Прокуратура района Квинс города Нью-Йорка обвинила 42-летнюю россиянку Викторию Насырову в покушении на убийство. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте прокуратуры.



По данным ведомства, летом 2016 года женщина попыталась отравить похожую на нее жительницу Квинса чизкейком, в который подмешала феназепам, чтобы выкрасть у нее документы. Американку тогда удалось спасти. Пострадавшая рассказала, что перед случившимся в ее доме находилась Насырова, пишет «Газета.ру».



Насырову арестовали в Нью-Йорке в марте 2017 года по подозрению в совершении ряда других преступлений. Из текста заявления следует, что у россиянки были обнаружены документы и золотое кольцо потерпевшей. В случае признания ее виновной ей грозит тюремное заключение сроком до 25 лет, передает MK.ru.