Исполнитель главной роли в сериале «Богатые тоже плачут» скончался на 82-м году жизни

15:15 | 1.03.2018

Исполнитель главной роли в сериале «Богатые тоже плачут» Рохелио Герра скончался на 82-м году жизни в Мексике.



«Актер театра и кино, телевидения и дубляжа, он участвовал во множестве проектов, в частности «Богатые тоже плачут», «Плохие родственники» и «Что жизнь забрала у меня», — говорится в сообщении Национальной ассоциации исполнителей Мексики.



Отмечается, что Герра, который страдал от заболевания мозга, в последние годы не мог говорить и был практически парализован, умер от остановки сердца.



Как напоминает rg.ru, «Богатые тоже плачут» — сверхпопулярный мексиканский телесериал, выходивший в 1979–1980 годах. В том числе в СССР, где стал вторым (после бразильской «Рабыни Изауры») латиноамериканским шоу, побывавшим на экранах нашего неискушенного зрителя.