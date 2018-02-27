На японском острове Кюсю началось извержение вулкана Симмоэ

15:05 | 1.03.2018

В горной гряде Кирисима на юго-западном японском острове Кюсю началось извержение вулкана Симмоэ, сообщило Метеорологическое управление Японии, фиксирующее сейсмическую активность в стране, передает iz.ru.



Пепел засыпал один из населенных пунктов префектуры Миядзаки. Власти запретили людям приближаться к опасному объекту. В частности, установлена запретная зона радиусом два километра, сообщает rg.ru.



Последнее извержение вулкана Симмоэ произошло в октябре прошлого года. Тогда вулкан выбросил столб дыма на высоту 300 метров.