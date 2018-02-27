Агентство «РИА Новости» составило список актеров, критикующих РФ

14:49 | 1.03.2018

Список «артистов, зарабатывающих в России, но нелестно отзывающихся о ней и ее гражданах», составило «РИА Новости». Помимо Алексея Серебрякова, слова которого послужили поводом для составления текста, агентство включило в перечень еще трех деятелей культуры. Среди них Анатолий Пашинин, Дмитрий Дюжев и Константин Райкин, отмечает lenta.ru. Как отмечает ren.tv, Алексей Серебряков уже назвал глупостью подобный список. «Я даже не буду комментировать эту глупость!» — заявил Серебряков.



Напомним, ранее Алексей Серебряков в интервью заявил, что национальной идеей России является «сила, хамство и наглость».