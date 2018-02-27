Роскомнадзор предупредил об опасности мобильного приложения GetContact

14:38 | 1.03.2018

Роскомнадзор заявил о возможной опасности мобильных приложений для смартфонов, с помощью которых пользователи могут узнать, как они записаны в чужих телефонных книжках и кто посещает их профили, передает rg.ru.



«Устанавливая подобные приложения, вы даете доступ на всю информацию (включая личную) со своей страницы или телефона. А как же иначе другие узнают, как они у вас записаны или когда вы в последний раз были в Сети?» — говорится в сообщении Роскомнадзора.



При этом в ведомстве сопроводили комментарий скриншотом одного из самых популярных в PlayMarket и AppStore приложения GetContact.