По данным СМИ, Россия может прекратить сотрудничество с ЕСПЧ

14:35 | 1.03.2018

Власти России изучают возможность денонсации Европейской конвенции по правам человека и прекращения сотрудничества с ЕСПЧ, сообщили «РИА Новости» источники в профильных российских ведомствах.



Возможный выход будет связан с антироссийской линией ЕСПЧ, рассказали источники. По их словам, политизация позиции Страсбургского суда по жалобам против России только возрастает, а аргументация и доводы Москвы игнорируются.



Как отмечает MK.ru, после возможного выхода РФ может не исполнять решения Европейского суда по правам человека и теоретически даже вернуть смертную казнь, мораторий на которую был введен в 1996 году после того, как Россия и вошла в Совет Европы.