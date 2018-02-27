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Рубрика: Россия и мир


14:28 | 1.03.2018

Пловчиха Юлия Ефимова назвала провокацией сообщения о своем аресте в США

Пятикратная чемпионка мира по плаванию Юлия Ефимова прокомментировала распространившиеся в СМИ сообщения о своем аресте в США.

«В СМИ пишут громкие заголовки, не проверяя информацию. Не поддавайтесь на провокации», — заявила она. Российская спортсменка отметила, что у нее «все хорошо». По ее словам, она сейчас готовится к соревнованиям. «В четверг начинаю выступать», — уточнила Ефимова, передает РБК.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в СМИ появилась информация об аресте российской спортсменки в США в канун Нового года. Полиция Лос-Анджелеса штата Калифорния подтвердила, что ночью 30 декабря «за легкий проступок» действительно была задержана девушка с именем Юлия Ефимова, по описанию похожая на чемпионку по плаванию.

© «Вечерние Ведомости»



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