Пловчиха Юлия Ефимова назвала провокацией сообщения о своем аресте в США

14:28 | 1.03.2018

Пятикратная чемпионка мира по плаванию Юлия Ефимова прокомментировала распространившиеся в СМИ сообщения о своем аресте в США.



«В СМИ пишут громкие заголовки, не проверяя информацию. Не поддавайтесь на провокации», — заявила она. Российская спортсменка отметила, что у нее «все хорошо». По ее словам, она сейчас готовится к соревнованиям. «В четверг начинаю выступать», — уточнила Ефимова, передает РБК.



Ранее сайт kp.ru писал о том, что в СМИ появилась информация об аресте российской спортсменки в США в канун Нового года. Полиция Лос-Анджелеса штата Калифорния подтвердила, что ночью 30 декабря «за легкий проступок» действительно была задержана девушка с именем Юлия Ефимова, по описанию похожая на чемпионку по плаванию.