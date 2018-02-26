Зять Дональда Трампа лишился доступа к сверхсекретным документам

17:38 | 28.02.2018

Уровень допуска старшего советника президента США Дональда Трампа, его зятя Джареда Кушнера, к секретным данным на прошлой неделе был понижен. Как сообщили Reuters два источника в США, он утратил доступ к ежедневным «президентским сводкам», в которых американские спецслужбы представляют самые важные секретные сведения. Соответствующее решение принял глава аппарата Белого дома Джон Келли. Таким образом, допуск Кушнера понизили с высшего до секретного.



По сведениям The Washington Post, власти как минимум четырех государств «рассматривали возможность манипулирования Джаредом Кушнером», используя его «финансовые трудности и недостаток опыта во внешней политике».