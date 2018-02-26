Народная артистка СССР Татьяна Карпова будет похоронена на Новодевичьем кладбище

17:33 | 28.02.2018

Старейшая актриса Театра имени Маяковского Татьяна Карпова будет похоронена на Новодевичьем кладбище, об этом РИА «Новости» сообщила пресс-атташе театра.



Напомним, она умерла 26 февраля на 103-м году жизни. Гражданская панихида с Карповой пройдет 2 марта в 11:30 в помещении Театра имени Маяковского, а затем в 14:00 пройдут похороны.