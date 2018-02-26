Украинский суд признал неконституционным закон о статусе русского языка

17:29 | 28.02.2018

Украинский конституционный суд признал неконституционным закон об основах государственной языковой политики, закреплявший за русским языком статус регионального, передает РИА «Новости».



О признании закона неконституционным в своем Facebook также написал лидер украинской партии «Свобода» Олег Тягнибок. «Доказательная база стопроцентная! Антиукраинский закон признан неконституционным и отменен! Это наша общая многолетняя победа! Слава Украине!» — прокомментировал он решение, сообщает РБК.



Верховная рада приняла этот закон в июле 2012 года. Он закреплял украинский язык в качестве государственного, но в то же время предусматривал свободное использование региональных языков на территориях, где по крайней мере 10 % населения считают своим родным русский и другие языки нацменьшинств.