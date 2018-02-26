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Рубрика: Россия и мир


17:25 | 28.02.2018

МЧС предупредило москвичей о сильных морозах 1 марта

МЧС предупредило москвичей об аномальных морозах 1 марта. Температура воздуха будет на 7–12 градусов ниже нормы, сообщает пресс-служба ведомства.

В МЧС призвали в условиях низких температур по возможности воздержаться от продолжительного пребывания на улице. Водителям в морозы желательно отказаться от дальних поездок, быть предельно осторожными и внимательными на автодорогах, соблюдать скоростной режим.

© «Вечерние Ведомости»



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