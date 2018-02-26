Сотрудники ФСБ задержали в Калуге подпольных оружейников

17:20 | 28.02.2018

Сотрудники Федеральной службы безопасности сообщили о задержании в Калуге банды, у членов которой были изъяты 27 автоматов и пистолетов, пулемет, девять взрывных устройств и символика запрещенного движения «Артподготовка», сообщается на сайте ФСБ.



Следственным управлением ФСБ России в отношении задержанных возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 222 (незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов) УК РФ.