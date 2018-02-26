В Армении в возрасте 81 года скончался режиссер Альберт Мкртчян

17:13 | 28.02.2018

В Армении в возрасте 81 года скончался кинорежиссер Альберт Мкртчян. Об этом в среду сообщили в пресс-службе министерства культуры республики.



Кинематографист скончался на следующий день после своего дня рождения. Причина смерти не раскрывается. В министерстве культуры отметили, что для организации похорон будет создана специальная комиссия.



Постановщик известен по фильмам «Крупный выигрыш» (1980), «Танго нашего детства» (1984) и др.