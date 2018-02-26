Пентагон сможет наносить удары из космоса уже через пару лет

17:06 | 28.02.2018

США могут приступить к ведению боевых действий в космосе в ближайшие несколько лет. Об этом на 34-м ежегодном симпозиуме Военно-воздушной ассоциации и Выставке технологий во Флориде заявил начальник штаба ВВС США Дэвид Гольдфейн, передает Space News.



«Я считаю, что мы будем наносить удары из космоса через несколько лет. И мы являемся родом войск, который должен руководить совместными боевыми действиями на этой новой оспариваемой территории. Это то, чего требует страна», — сказал военнослужащий.



По словам Гольдфейна, достичь превосходства в космосе так же необходимо, как и превосходства в воздушном пространстве.