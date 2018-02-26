Путин выразил недовольство уровнем раскрываемости преступлений в стране

17:01 | 28.02.2018

Путин на коллегии МВД РФ выразил недовольство уровнем раскрываемости преступлений в стране. Он отметил, что за прошедший год раскрываемость преступлений в целом снизилась при росте раскрываемости по отдельным видам преступлений (убийства, разбойные нападения, квартирные кражи). «Кардинального, видимого улучшения ситуации пока, к сожалению, не происходит», — заявил Путин.