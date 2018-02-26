Рубрика: Россия и мир
16:58 | 28.02.2018
Задержанные в Таиланде Настя Рыбка и Алекс Лесли попросили убежища в США
«Мы были в американском посольстве в Таиланде. Передали письмо Алекса и Насти о политическом убежище. Они сейчас в тюрьме, о депортации [в Россию] ничего не знаю», — сообщил РБК представитель Рыбки, американский гражданин Пол, контакт которого ранее она сама указала на своей странице в Instagram. Свою фамилию он назвать отказался.
Как напоминает НТВ, накануне в Instagram Насти Рыбки появилось ее видеообращение, в котором она обращается к американским журналистам с предложением предоставить информацию о связях России с Дональдом Трампом и экс-главой его предвыборного штаба Полом Манафортом в обмен на освобождение из тюрьмы.
© «Вечерние Ведомости»
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