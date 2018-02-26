Глава МИД РФ Лавров обвинил США в подготовке Европы к тактическому ядерному удару по РФ

16:54 | 28.02.2018

Наличие у США в Европе готовых к применению тактических ядерных вооружений — это проявление агрессивной позиции, заявил в среду глава МИД РФ Лавров. «Россия, напоминаю ещё раз, не имеет развёрнутого тактического ядерного оружия, не проводит отработку его применения. Сосредоточила имеющиеся боеприпасы на центральных базах хранения на своей национальной территории», — подчеркнул министр во время выступления на конференции по разоружению в Женеве.



Лавров отметил, что одним из факторов, который препятствует ядерному разоружению, является сохранение в Европе нестратегического ядерного оружия. При этом это сопровождается практикой «совместных ядерных миссий», во время которых неядерные члены НАТО участвуют в планировании применения ядерных боеприпасов. Лавров указал, что «всем должно быть понятно, что тем самым военные США готовят вооруженные силы стран Европы к применению тактического ядерного оружия против России», передает РИА «Новости».