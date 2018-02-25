Глава Минтруда призвал сократить перечень профессий, запрещенных для женщин

16:58 | 27.02.2018

Глава Минтруда Топилин предложил пересмотреть перечень профессий, запрещенных для женщин. По его мнению, это необходимо, так как условия труда улучшаются, однако принимать решение должны власти, а не работодатели, передает «Эхо Москвы».



Перечень запрещенных для женщин профессий утверждается правительством России. Действующий документ — постановление № 162 от 25 февраля 2000 года — включает 456 видов работ, отмечает РБК.



Ранее сотрудники РЖД попросили разрешить компаниям самим формировать ограничения для допуска женщин к отдельным профессиям. Они отметили, что женщинам сейчас запрещено быть машинистами и помощниками машинистов, хотя, например, в авиации подобных запретов нет.