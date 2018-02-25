Песков заявил, что в Кремле не следят за скандалом вокруг депутата Слуцкого

16:53 | 27.02.2018

В Кремле не следят за ситуацией вокруг обвинений в СМИ главы комитета Госдумы по международным делам Слуцкого в домогательствах, передает «Интерфакс». Такое заявление сделал пресс-секретарь Путина Песков.



Ранее в ряде СМИ появилась информация о якобы имевших место домогательствах со стороны депутата в отношении нескольких журналисток парламентского пула. Имена и названия СМИ при этом не раскрывались, сообщает iz.ru.



В четверг, 22 февраля, телеканал «Дождь» сообщил, что три журналистки, работающие в Госдуме, анонимно сообщили о домогательствах Слуцкого. Так, по словам продюсера одного из каналов, она столкнулась с приставаниями Слуцкого, когда приглашала его в эфир. Вторая журналистка рассказала, что парламентарий приставал к ней в своем кабинете в 2017 году.