В ДНР за хищения задержали 22 чиновника во главе с министром энергетики

16:49 | 27.02.2018

В самопровозглашенной ДНР объявили о пресечении преступной деятельности ряда высокопоставленных должностных лиц министерства угля и энергетики, сообщается о задержании 22 чиновников, передает «Интерфакс».



«В ходе проведения оперативно-следственных мероприятий установлено, что министр угля и энергетики Донецкой народной республики Галенко Э.И. с целью незаконного личного обогащения создал организованную преступную группу, участники которой... совершали хищения денежных средств государственных предприятий, подконтрольных министерству угля и энергетики ДНР», — говорится в сообщении МВД ДНР. Сумма хищения оценивается в 100 млн рублей.