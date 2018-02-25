Во Франции три человека замерзли насмерть из-за ударивших по стране сильных морозов

16:42 | 27.02.2018

Три человека без постоянного места жительства умерли от переохлаждения во Франции из-за ударивших по стране сильных морозов, передает iz.ru. Это 35-летний житель города Валанс на юго-востоке Франции, 62-летний мужчина из департамента Ивелин в центре страны, а также 53-летний житель коммуны Грези-сюр-Экс, что в восточном де6партаменте Савойя.



Согласно метеопрогнозам, вторник станет самым холодным днем недели, во многих департаментах температура будет оставаться отрицательной в течение дня. В департаментах Вар и Приморские Альпы сохраняется повышенный — оранжевый — уровень предупреждения о неблагоприятных погодных условиях в связи с гололедом и снегопадом, отмечает РИА «Новости».