США пригрозили Турции санкциями из-за покупки зенитно-ракетных комплексов С-400 у России

16:38 | 27.02.2018

США призвали Турцию отказаться от покупки зенитно-ракетных комплексов С-400 у России, в противном случае в отношении Анкары могут ввести санкции. Об этом сообщает турецкое издание Haberturk со ссылкой на источник в Вашингтоне.



Как сказал источник, в Белом доме обеспокоены из-за сделки Москвы и Анкары, полагая, что покупка ЗРК «может негативно повлиять на оперативную совместимость НАТО».



Ранее Анкара объяснила закупку российских С-400 «необходимостью». При этом в Турции заявили о намерении и в дальнейшем приобретать у РФ системы ПВО, несмотря на возражения некоторых стран и организаций, напоминает life.ru.