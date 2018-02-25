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Рубрика: Россия и мир


16:32 | 27.02.2018

Российские военные сообщили об обстреле боевиками гуманитарного коридора в Восточной Гуте

Боевики обстреляли гуманитарный коридор в Восточной Гуте и не позволили мирному населению воспользоваться им, заявил начальник группы контроля зоны деэскалации №3 в регионе генерал Виктор Паньков, сообщает «Интерфакс».

По его словам, пока никому не удалось вырваться из захваченного боевиками пригорода Дамаска, так как террористы ведут интенсивный огонь. Гуманитарная пауза начала действовать утром во вторник, 27 февраля, напоминает russian.rt.com.

SANA уточняет, что обстрел гуманитарного коридора пятью снарядами провели боевики группировки «Джейш аль-Ислам» (запрещена в России). Агентство сообщает, что сведений о пострадавших нет.

© «Вечерние Ведомости»



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