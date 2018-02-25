В Неаполе впервые за более чем 50 лет выпал снег

16:27 | 27.02.2018

В Неаполе на юге Италии из-за прихода циклона впервые за более чем 50 лет выпал снег, власти закрыли местный аэропорт Каподикино и все школы города, сообщили местные СМИ. Итальянцы уже прозвали циклон, который свирепствует на Аппенинах, «сибирским бураном».



Накануне снегом покрылся спящий вулкан Везувий под Неаполем. Теперь под снегом оказались морские набережные и центр города. В последний раз такой снегопад был в Неаполе в 1956 году, передает life.ru.