В Москве на 103-м году жизни умерла старейшая артистка Театра Маяковского Татьяна Карпова

16:23 | 27.02.2018

На 103-м году жизни скончалась старейшая народная артистка СССР, актриса Московского академического театра имени Маяковского Татьяна Карпова. Она проработала в театре с 1938 года, оставаясь в нем ведущей актрисой. За свою карьеру она сыграла в десятках спектаклей, на её счету также 15 художественных фильмов.



На сцену актриса выходила до 2003 года, до момента, когда сломала шейку бедра. Кости срослись неправильно, и после этого она осталась прикованной к инвалидной коляске, отмечает РИА «Новости».