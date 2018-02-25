Полиция провела обыск в квартире польского журналиста Томаша Мацейчука в Мытищах

16:17 | 27.02.2018

Полиция провела обыски в квартире польского журналиста и блогера Томаша Мацейчука в подмосковных Мытищах. Об этом РБК рассказал сам Мацейчук. По некоторым данным, у него обнаружили символику вооруженных нацформирований.



В СМИ сообщают о его задержании, однако официально в порядке статьи 91 УПК он еще не задержан.