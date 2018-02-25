В Москве опровергли причастность специального летного отряда «Россия» к «кокаиновому делу»

16:14 | 27.02.2018

Самолет специального летного отряда «Россия» не имеет отношения к расследованию «кокаинового дела», передаёт РИА «Новости» со ссылкой на пресс-секретаря Управления делами президента Елену Крылову. По её словам, «опубликованные данные не соответствуют действительности, основаны лишь на некой фотографии».



Ранее РБК на основе фотографий и видеозаписи, опубликованных аргентинской жандармерией, на которых запечатлена погрузка некоего багажа в Ил-96, сообщил о возможной причастности борта авиаотряда «Россия» к скандалу с наркотиками, сообщает «Интерфакс». Перед этим стало известно о проведении спецслужбами РФ и Аргентины масштабной спецоперации по предотвращению контрабанды крупной партии кокаина в Россию.