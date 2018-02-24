Власти Южной Кореи рассчитывают на конструктивный диалог США и КНДР

16:06 | 26.02.2018

Южная Корея рассчитывает, что КНДР и Соединённые Штаты начнут конструктивный диалог. Такое заявление сделал официальный представитель Министерства объединения Пэк Тэ Хён во время брифинга в Сеуле. «Надеемся на то, что конструктивные переговоры начнутся между Северной Кореей и США при подходящей возможности», — цитирует его NHK.



Днем ранее делегация из Пхеньяна на Олимпийских играх — 2018 заявила о готовности своей страны синхронно налаживать отношения со своим южным соседом и Вашингтоном. Кроме того, представители КНДР провели встречу с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином, отмечает MK.ru.