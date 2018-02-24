Рогозин считает, что санкции западных стран в отношении России останутся навсегда

14:10 | 26.02.2018

Вице-премьер Рогозин считает, что ограничительные меры, введенные западными странами в отношении России, останутся навсегда.



«Навсегда... Санкции — это реакция старого матёрого врага на наше усиление. И сняты они будут только в случае, если мы снова станем слабыми», — сказал политик в интервью газете «Коммерсантъ». По его словам, возрождение национального самосознания России обычно приводит к быстрому росту её физических сил, а «на уровне инстинкта на Западе это никогда никому не нравилось».