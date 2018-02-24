«МегаФон» выкупил «Евросеть» у «Вымпелкома»

13:20 | 26.02.2018

«МегаФон» выкупил 50 % акций «Евросети» у «Вымпелкома» и стал единственным акционером ретейлера. Теперь «МегаФону» принадлежат 100 % акций «Евросети», передаёт «Коммерсант.ру» сообщение пресс-службы компании оператора.



В свою очередь, «Вымпелком» приобрел около 1,8 тыс. торговых точек «Евросети», что составляет половину розничных магазинов ретейлера. Сумма сделки составила 1,25 миллиарда рублей, тем самым «Вымпелком» покрыл свою долю непогашенных долговых обязательств «Евросети».



«В ближайшем будущем не исключено объединение «Евросети» с другим крупным игроком для создания глобального, мощного ретейлера-лидера», — сказал президент «Евросети» Александр Малис изданию «Коммерсант.ру».



Таким образом, «Евросеть» останется на рынке как операционная компания «Мегафона», а салоны, которые в результате сделки двух компаний получает «Вымпелком», начнут работу под брендом «Билайн».



Фото: finance.rambler.ru