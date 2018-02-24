По данным СМИ, администрация президента готовит новые майские указы

13:11 | 26.02.2018

Администрация президента готовит новые майские указы — по аналогии с поручениями Путина, данными в 2012 году, сообщили источники РБК. По их данным, министерства уже вносят свои предложения. Это происходит в рамках подготовки послания президента Федеральному собранию, которое состоится 1 марта. Позже оно может трансформироваться в серию указов, отмечает собеседник издания.



Как напоминает «Эхо Москвы», прежние майские указы были подписаны в 2012 году. Они включают, в частности, повышение зарплат бюджетников, увеличение доли инвестиций в ВВП, рост производительности труда. В последнем отчете правительства говорится, что те указы выполнены на 76%. Однако, по словам экспертов, выполнение поручений увеличило долги регионов.

