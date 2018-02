NY Post назвала российских хоккеистов, выигравших Олимпийские игры, «командой без страны»

13:01 | 26.02.2018

Крупнейшая газета Соединённых Штатов Америки New York Post опубликовала статью о победе сборной России на олимпийском хоккейном турнире в Пхёнчхане под заголовком: A team without a country wins hockey gold. В переводе на русский язык это означает: «Команда без страны выиграла хоккейное золото, передает championat.com. Как отмечает «Советский спорт», в твиттер New York Post, где была опубликована статья, сейчас массово пишут российские болельщики, которые не согласны с содержанием заметки.



Российская команда, напомним, одержала победу над командой Германии со счетом 4:3 и впервые за 26 лет стала чемпионом Олимпийских игр.