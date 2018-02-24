В Таиланде во время проведения нелегального «секс-тренинга» задержали десять россиян

12:38 | 26.02.2018

В Таиланде десять россиян задержали во время проведения нелегального «секс-тренинга», сообщает интернет-версия газеты «Кхао Сот». В их число попал «секс-гуру» Александр Кириллов, выступающий под псевдонимом Алекс Лесли, передает РИА «Новости».



Задержание произошло в курортной Паттайе, где тренер по пикапу учил молодых парней правилам быстрых знакомств. По данным газеты «Комсомольская правда», вместе с Кирилловым задержали Анастасию Вакушевич (Настя Рыбка).



Задержанным предъявлены обвинения в нелегальном въезде в Таиланд, а также работе на территории страны без официального разрешения. Главному организатору тренинга, Алексу Лесли, грозит лишение свободы на срок до двух лет и штраф в размере более трех тысяч долларов. Отмечается, что сейчас он и Настя Рыбка находятся в следственном изоляторе и ожидают суда.