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Рубрика: Россия и мир


12:38 | 26.02.2018

В Таиланде во время проведения нелегального «секс-тренинга» задержали десять россиян

В Таиланде десять россиян задержали во время проведения нелегального «секс-тренинга», сообщает интернет-версия газеты «Кхао Сот». В их число попал «секс-гуру» Александр Кириллов, выступающий под псевдонимом Алекс Лесли, передает РИА «Новости».

Задержание произошло в курортной Паттайе, где тренер по пикапу учил молодых парней правилам быстрых знакомств. По данным газеты «Комсомольская правда», вместе с Кирилловым задержали Анастасию Вакушевич (Настя Рыбка).

Задержанным предъявлены обвинения в нелегальном въезде в Таиланд, а также работе на территории страны без официального разрешения. Главному организатору тренинга, Алексу Лесли, грозит лишение свободы на срок до двух лет и штраф в размере более трех тысяч долларов. Отмечается, что сейчас он и Настя Рыбка находятся в следственном изоляторе и ожидают суда.

© «Вечерние Ведомости»



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