Группировка СУ-57 в Сирии увеличивается

На авиабазу Хмеймим в Сирии прибыли ещё два новейших российских истребителя Су-57, сообщил 23 февраля пользователь Wael Al Hussaini в Twitter, именно он сообщал днём ранее о прибытии в Сирию двух первых СУ-57Напомним, что истребители Су-57 ещё не приняты на вооружение российской армии и проходят летные испытания. По планам серийное производство новых истребителей намечено на 2018−2019 годы.Как сообщаетсо ссылкой на портал MilitaryRussia, на сегодняшний день существует 13 экземпляров СУ-57: десять летных прототипов и три — для наземных испытаний. Истребитель вооружён 30-мм автоматической пушкой, ракетами класса «воздух-воздух» и «воздух-поверхность», а также авиабомбами различного назначения.ФОТО: @WaelAlHussaini